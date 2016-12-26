Год назад "Лугано" и Мерзликин дошли до финала, где уступили сборной Канады (3:4). В полуфинале тогда швейцарский клуб одолел представителя КХЛ — екатеринбургский "Автомобилист". Сегодня у российской команды была возможность взять реванш за то поражение, однако хоккеисты "Лугано" с Мерзликиным на последнем рубеже не позволили этого сделать и одержали победу со счетом 4:2.

Следующий матч "Лугано" проведет с чешский "Маунтфилдом", за который выступает еще один латвийский хоккеист, нападающий Андрис Джериньш.



Кубок Шпенглера-2016

Лугано — Автомобилист (Екатеринбург) 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

1:0 — Вишневски (Класен) — 09:39 (5x4)

1:1 — Моня (Чесалин) — 17:16 (5x5)

2:1 — Занниц (Уилсон, Лапьер) — 31:24 (5x5)

3:1 — Гарднер (Фаццини) — 32:35 (5x5)

3:2 — Гареев (Щитов) — 48:21 (5x4)

4:2 — Класен (Лапьер) — 59:40 (en).

Вратари: Мерзликин — Лисутин (с 32:35 — Сохатский).

Штраф: 12 — 10.

26 декабря. Давос. "Вайллант-Арена". 6 300 зрителей.