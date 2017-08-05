Плавами на Валерию Шабалу обладает бельгийский клуб "Брюгге", который постоянно отдает латвийского футболиста в аренду в различные клубы. Первую половину этого года нападающий выступал в "Риге" (13 матчей, 4 гола), а теперь он отправился в польский "Подбескидзие" (Белско-Бяла), выступающего в первой лиге. Срок аренды — один год.

Несмотря на то, что в последние годы Шабала ни в одном клубе надолго не задерживался, нападающий регулярно вызывается в сборную Латвии. За национальную команду он провел 34 матча и забил 10 голов.

А "Елгава" после недавнего домашнего поражения в 16-м туре от "Лиепая/Мого" (1:2) уволила с должности главного тренера Александра Куртияна. Сезон-2016 "Еглава" начинала с Виталием Астафьевым, продолжила с литовцем Саулюсом Ширмялисом, а молдвский специалист возглавил команду в конце прошлого года. Сейчас "Елгава" с 17 очками занимает 4-е место, на 8 очков отставая от лидера высшей лиги юрмальского "Спартака".

Отставка Куртияна стала третьей по ходу нынешнего чемпиоата в командах высшей лиги. Ранее тренеров поменяли юрмальский "Спартак" и ФК "Рига" (дважды).