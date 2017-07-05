В следующем сезоне чемпионат мира по хоккею среди юниоров первого дивизиона примет Рига. Турнир пройдет в апреле. Соперниками юниоров Латвии за путевку в элитный дивизион будут сборные Казахстана, Дании, Норвегии, Германии и Словении.

43-летний Олег Сорокин тренерскую карьеру начал в 2014 году. Он третий сезон руководит командой высшей лиги первенства Латвии "Мого", которую в 2015-м сделал чемпионом, а в сезоне-16/17 довел до финала.

Как игрок Сорокин выступал за сборную Латвии на семи чемпионатах мира и на Олимпийском турнире-2002 в Солт-Лейк-Сити. Всего за сборную провел 108 игр и набрал 34 (6+28) очка. Сорокин также является главным тренер сборной Латвии по хоккею на роликах (инлайн-хоккей).

41-летний Херберт Васильев за сборную Латвии выступал на десяти мировых первенствах и трех Олимпиадах. Нападающий в 127 матчах за сборную забросил 29 шайб и отдал 56 результативных передач. Также имеет 51 игру в НХЛ, а потом на протяжении многих лет выступал в Германии. Последние несколько сезонов Васильев играл в DEL-лиге за "Крефельд Пингвин".

В апреле на юниорском ЧМ-2017 сборная Латвии U-18 заняла последнее место в элитном дивизионе (в стыковых матчах уступила белорусам) и вперые за три года опустилась в Д-1. После турнира с главным тренером юниоров Игорем Смирновым не был продлен контракт.