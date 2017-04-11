Соревнования по борьбе принимал Саласпилс. У мужчин медали разыгрывались в греко-римской и вольной борьбе, а у женщин — в вольной борьбе. В соревнованиях выступали 120 участников из 21 команды, сообщает Латвийская федерация борьбы.

Особых оваций зрителей заслужили бой между Каролиной Тяпко и Екатериной Ермаленок, которая на десять лет младше и на 8 кг легче. Ермаленок одержала в итоге победу. А многолетний чемпион Латвии в греко-римской борьбе в тяжелой весовой категории Игорь Костин (учасник Олимпиады-2004 в Афинах) в этот раз уступил лиепайчанину Улдису Глазиньшу.

В вольной борьбе сюрприз преподнес молодой Евгений Шерстов. Он выиграл все 4 схватки и стал чемпионом Латвии в категории до 86 кг и был признан лучшим среди всех "вольников".

У женщин чемпионкой стала Григорьева, которая теперь отправилась на тренировочный сбор в Финляндию. А в греко-римском стиле лучшим борьцом признали Дудко.

В командном зачете в вольной и греко-римской борьбе первые места заняла команда Даугавпилсской спортивной детско-юношеской школы. В вольной борьбе второе место у спортшколы К.Кундзини, третье — у Спортклуба "Даугавпилс". В греко-римской борьбе на втором месте — Лиепайская команда Комплексной спортшколы, на третьем — детско-юношеский центр "Даугмале".

У женщин в командном зачете также победила команда Даугавпилсской детско-юношеской школы, на втором месте — клуб Л.Скуйина, на третьем — Лиепайская школа.