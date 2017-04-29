Сегодня во втором по силе российском футбольном дивизионе ФНЛ прошли матчи 34 тура. Претендующий на переходные матчи с командами премьер-лиги красноярский "Енисей" в составе с Владимиром Камешем одержал четвертую подряд победу и поднялся на третье место.

Красноярский клуб под руководством известного в прошлом игрока московского "Спартака" Андрея Тихонова гости в Воронеже у "Факела", который еще совсем недавно сам шел среди лидеров.

В стартовом составе "Факела" вышел латвийский полузащитник Иван Лукьянов, тогда как его соотечественник Виталий Мельниченко в очередной раз остался в запасе. У "Енисея" с первых минут привычно на левом фланге полузащиты действовал Камеш.

Футболисты "Енисея" очень мощно провели первый тайм и решили судьбу матча еще до перерыва, забив три безответных гола. Второй из них на счету Камеша, который замкнул красивую комбинацию партнеров. Матч так и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Вызывающийся регулярно в сборную в последнее время Лукьянов провел на поле все 90 минут, а игнорируемый экс-тренером национальной команды Марьяном Пахарем Камеш продолжает с командой движение вверх по турнирной таблице. В двух предыдущих матчах Владимир отметился голевыми передачами, а теперь забил шестой гол в чемпионате (еще один мяч на его счету в Кубке России-2017). Любопытно, что из шести голов два у Камеша пришлись как раз на команду Лукьянова.

"Енисей" с 54 очками занимает третье место и до конца чемпионата красноярцам осталось провести четыре игры (с "Соколом", "Шинником", "Тюменью" и "Нефтехимиком"). "Факел" с 49 очками опустился на восьмую строчку, но еще претендует на попадание в четверку сильнейших.

1. Динамо М 34 23 9 2 58:24 78

2. Тосно 34 18 12 4 55:25 66

3. Енисей 34 16 6 12 46:37 54

4. Спартак-2 34 14 11 9 50:36 53

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5. СКА-Хабаровск 34 13 13 8 37:28 52

6. Шинник 34 14 9 11 36:30 51

7. Тамбов 34 13 10 11 34:30 49

8. Факел 34 13 10 11 35:36 49

9. Тюмень 34 12 11 11 41:39 47

10. Химки 33 11 14 8 36:36 47

11. Кубань 34 11 13 10 36:34 46

12. Луч-Энергия 34 9 12 13 24:36 39

13. Спартак Нч 34 7 16 11 23:29 37

14. Волгарь 34 9 9 16 32:45 36

15. Зенит 2 34 7 15 12 37:46 36

16. Сокол 33 7 15 11 32:43 36

17. Сибирь 34 7 14 13 28:41 35

18. Мордовия 34 9 6 19 31:45 33

19. Балтика 34 6 15 13 21:33 33

20. Нефтехимик 34 6 8 20 27:46 26