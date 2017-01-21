Сегодня, 21 января, в итальянском Антхольц-Антерсельве в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская эстафета 4х7,5 км. Интрига в гонке сохранялась до самого финиша, где победителя и второго призера разделила всего одна десятая.

Многие ведущие биатлонисты (Фуркад, Шипулин, Бьорндален) решили пропустить эстафетную гонку, чтобы оставить силы на завтрашний масс-старт. А после первого этапа сегодня лидировала сборная России (бежал Максим Цветков), следом шла Германия, потом Италия, Норвегия и Казахстан.

Бежавшему второй этап Евгению Гараничеву удалось сохранить первое место, позади шли норвежцы (+5 секунд), немцы (+6) и австрийцы (+13).

Третий участник российской команды Дмитрий Малышко завозился на стрельбище: потратив семь патронов, он уступил лидерство немцу Арнду Пайфферу и норвежцу Йоханессу Бо. К концу этапа Бо уже шел первым с отрывом от немца в 16 секунд. На последний отрезок гонки у Норвегии ушел Эмиль Хегле Свендсен, следом устремился Симон Шемпп. У России эстафету завершал Антон Бабиков, уступавший к тому времени лидеру почти минуту.

Первую стрельбу норвежец и немец прошли безупречно, но за счет скорости хода Шемпп стал постепенно сокращать отставание. Вторую стрельбу провел лучше Шемпп, закрывший мишени с шести патронов, тогда как Свендсену понадобилось семь. На дистанцию оба ушли практически одновременно и в итоге победителя определил только фотофиниш, показавший, что Шемпп оказался на 0,1 секунды быстрее.

Третье место заняла сборная России, опередившая на 13 секунд подтянувшихся к лидерам украинцев.

Сборная Латвии выступала сегодня в отсутствии Андрея Расторгуева. Стартовавший первым Даумантс Луса поначалу шел на шестом месте, а к концу этапа скатился на 24-е предпоследнее место. Ушедший вторым от Латвии на дистанцию Илмар Брицис, несмотря на один штрафной круг, сумел передать эстафету Александру Патрюку 23-м. Он тоже успел заработать штрафной круг, откатился на 24-ю позицию и на этом гонка для сборной Латвии закончилась — к тому времени она уже уступала лидерам целый круг. Так что готовившийся выйти на последний этап Роберт Слотиньш своего часа так не дождался. Латвия заняла 24 место, опередив только команду Южной Кореи.

Кубок мира-2016/17. 6-й этап (Антхольц-Антерсельва, 21 января). Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) — 1:13.57,2 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Ларс-Хельге Биркеланд, Хенрик Л'Абе-Лунд, Йоханнес Бо, Эмиль Хегле Свендсен) +0,1 (0+9).

3. Россия (Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков) + 33,6 (0+9).

24. Латвия (Даумантс Луса, Илмар Брицис, Александр Патрюк, Роберт Слотиньш) отставание 1 круг (2+8)…