С момента, когда высшая лига латвийского футбола была преобразована в общество, прошло пять лет. Два первых сезона ее возглавлял Нормунд Малнач, последние три года во главе "вирслиги" стоял Эмилс Латковскис. Оба перешли на другую работу в структуре ЛФФ.

Теперь развитием высшей лиги латвийского футбола будет руководить немец Оливер Шлегель, проживающий в Латвии уже с 2007 года. Тогда он прибыл сюда чтобы работать в компании airBaltic. С 2013 года Шлегель в авиационной сфере больше не трудится и вплоть до 2016 года работал консультантом и футбольным агентом в компании SPOCS Sports Consultants.

За плечами Шлегеля 15-летний опыт работы в различных авиакомпаниях Германии, Швеции, Кувейта и Латвии. Кроме того, на протяжении 16 лет он занимался судейством в низших лигах чемпионата Германии по футболу, а также принимал участие в организации различных местных и международных футбольных соревнований.

Оливер Шлегель приступает к своим новым обязанностям с сегодняшнего дня, а 10 января должен будет презентовать свою программу работы на общем собрании Латвийской футбольной высшей лиги.