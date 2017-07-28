В Будапеште на чемпионате мира по плаванию латвийская спортсменка Габриэла Никитина обновила рекорд Латвии на дистанции 50 метров баттерфляем — 26,95 секунды.

С предыдущего рекорда страны Габриэла Никитина сбросила 0,12 секунды. Прежнее достижение принадлежало ей же и было установлено в апреле этого года.

С новым рекордом Латвии Никитина в предварительных соревнованиях заняла 30-е место среди 59 участниц и не отобралась в полуфинал. Для выхода в следующий этап латвийской пловчихе требовалось проплыть 50-метровку баттерфляем на 0,71 секунды быстрее. Лучшимй результат в квалификации показала шведка Сара Шестрем (25,25 сек).

Накануне на мировом первенстве было разыграно 5 комплектов медалей. Мировых рекордов не случилось, а три золотых медали выиграли представители США.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

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Плавание. Чемпионат мира. Будапешт

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Калеб Дрессел (США) — 47,17

2. Нэтан Эдриен (США) — 47,87

3. Мехди Метелла (Франция) — 47,89

200 м, комплекс

1. Чейз Калиш (США) — 1.55,56

2. Косуке Хагино (Япония) — 1.56,01

3. Ван Шунь (Китай) — 1.56,28

Женщины

50 м, спина

1. Эьтен Медейрос (Бразилия) — 27,14

2. Фу Юаньхуэй (Китай) — 27,15

3. Александра Герасименя (Беларусь) — 27,23

200 м, баттерфляй

1. Мирея Бельмонте (Испания) — 2.05,26

2. Франциска Хентке (Германия) — 2.05,39

3. Катинка Хоссу (Венгрия) — 2.06,02

Эстафета 4x200 м, вольный стиль

1. США — 7.43,29

2. Китай — 7.44,96

3. Австралия — 7.48,51