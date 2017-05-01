Сперва Никитина обновила принадлежащее ей достижение на 100-метровке вольным стилем на 12 сотых и довела его до отметки 56,65 секунды. С этим результатом она заняла второе место, уступив только 0,58 секунды белоруске Юлии Хитрой.

Затем Габриэла улучшила национальный рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем. Причем дважды (в полуфинале и в финале) и теперь он равняется 1 минуте и 01,85 секунды. С таким результатом она заняла в Бресте третье место. С предыдущего рекорда, который опять же принадлежал Никитиной, спортсменка сбросила целых 78 сотых.