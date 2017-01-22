"Никс" принимал на своей площадке "Финикс Санз". Ближе к середине матча гости ушли вперед на 12 очков, но до большого перерыва хозяева паркета сумели сократить отставание до "-6". Перед заключительной четвертью на табло уже было равенство — 90:90.

В середине заключительной четверти нью-йоркский клуб имел 5-очковый гандикап, но не сумел справиться с защитником гостей Девином Букером, который при отставании "-3" набрал все семь последних очков команды.

За полминуты до окончания основного времени игры мяч был у баскетболистов "Никс", команда уступала два очка и на завершающий бросок выводила Кармело Энтони. Лидер хозяев площадки бросал из-за дуги, но мяч буквально вывалился из дужки кольца — 105:107 в пользу "Санз".

Букер стал самым результативным игроком своей команды, набрав 26 очков, а у "Никс", как обычно, лучшим в этом плане был Энтони — 31 очко. Кристап Порзиньгис отыграл 33 минуты, набрал 14 очков, совершил только один подбор, сделал по блок-шоту и перехвату, отдал две передачи и совершил две потери.

"Никс" проиграл 13 матч из последних 16-ти и продолжает отдаляться от зоны плей-офф на "Востоке". В настоящий момент команда Порзиньгиса с балансом 19-26 занимает 11 место.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Никс — Финикс Санз 105:107 (33:30, 22:31, 35:29, 15:17)

НН: Энтони (31 + 7 подборов + 6 передач), Роуз (26), Порзиньгис (14), Ли (13), Ноа (0 + 15 подборов)…

ФС: Букер (26), Бледсоу (23 + 7 передач), Крисс (15), Такер (15), Найт (11)…

