Перед началом игры выяснилось, что в расположение "Никс" не прибыл один из игроков стартовой пятерки — разыгрывающий Деррик Роуз . Позднее он вышел на связь и сообщил, что по семейным обстоятельствам был вынужден срочно уехать в родной Чикаго. "Никс" пока не комментирует происшедшее.

Что касается самой игры, то только в первой четверти "Никс" удавалось держаться с соперником на равных. Начиная со второй преимущество "Пеликанс" стало расти — 51:60 к большому перерыву. А в третьей гости стали уходить вперед просто с космической скоростью. В итоге сперва не выдержали нервы у лидера "Никс" Кармело Энтони, который заработал очередное удаление, получив два технических за споры с судьями.

А под конец четверти при счете 63:85 форвард "Никс" Кайл О’Куинн грубо сфолил на лидере "Нью-Орлеана" Энтони Дэвисе и также покинул площадку. Дэвис, к слову, получил травму, но к тому времени успел набрать аж 40 очков и сделать еще 18 подборов.

(1/2) Replay Review (Game Crew): if O'Quinn committed a flagrant foul in Q3 of #NOPatNYK. pic.twitter.com/qZHdCCS3HX— NBA Official (@NBAOfficial) January 10, 2017

В последней 12-минутке баскетболисты "Нью-Йорка" сумели несколько сократить отставание, но победа "Нью-Орлеана" в этом матче не вызывала сомнений — 96:110.

Кристап Порзиньгис в этот вечер имел проблемы с точностью бросков и принес в командную копилку только 9 пунктов, а также за 24 минуты на площадке оформил 4 подбора, сделал 2 блок-шота, отдал 1 передачу и допустил 2 потери.

Если "Нью-Орлеан" прервал в Нью-Йорке свою серию из трех поражений, то "Никс" продолжает переживать серьезный кризис: в последних девяти матчах команда под руководством Джеффа Хорнасека одержала только одну победу и с балансом 17-21 занимает на "Востоке" 12-е место.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат:

Нью-Йорк Никс — Нью-Орлеан Пеликанс 96:110 (26:29, 25:31, 15:31, 30:19)

НН: Дженнингс — 20+6 подборов, Энтони — 18+5 подборов…

НП: Дэвис — 40+18 подборов, Эванс — 12, Джонс — 11, Хилд — 11…