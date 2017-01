Перед началом игры выяснилось, что в расположение "Никс" не прибыл один из игроков стартовой пятерки — разыгрывающий Деррик Роуз . Позднее он вышел на связь и сообщил, что по семейным обстоятельствам был вынужден срочно уехать в родной Чикаго. "Никс" пока не комментирует происшедшее.

Что касается самой игры, то только в первой четверти "Никс" удавалось держаться с соперником на равных. Начиная со второй преимущество "Пеликанс" стало расти — 51:60 к большому перерыву. А в третьей гости стали уходить вперед просто с космической скоростью. В итоге сперва не выдержали нервы у лидера "Никс" Кармело Энтони, который заработал очередное удаление, получив два технических за споры с судьями.

А под конец четверти при счете 63:85 форвард "Никс" Кайл О’Куинн грубо сфолил на лидере "Нью-Орлеана" Энтони Дэвисе и также покинул площадку. Дэвис, к слову, получил травму, но к тому времени успел набрать аж 40 очков и сделать еще 18 подборов.

(1/2) Replay Review (Game Crew): if O'Quinn committed a flagrant foul in Q3 of #NOPatNYK. pic.twitter.com/qZHdCCS3HX— NBA Official (@NBAOfficial) January 10, 2017