Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание чемпионата мира-2018. Сборная Латвии первый матч на турнире проведет 5 мая против норвежцев.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 4 по 20 мая в двух городах Дании — Копенгагене и Хернинге. Сборная Латвии попала в группу В к командам Канады, Финляндии, США, Германии, Норвегии, Дании и Южной Кореи. Сборная России сыграет в группе А с хоккеистами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.

Согласно календарю турнира, опубликованному на сайте IIHF во вторник, россияне начнут чемпионат матчем с французами в первый день турнира, 4 мая. В группе В чемпионат мира параллельно откроется противостоянием сборных США и Канады.

Сборная Латвии первый матч на турнире проведет 5 мая против норвежцев. Следом латвийские хоккеисты сыграют с финнами (6 мая), затем — с дебютантами высшего дивизиона из Южной Кореи (8 мая) и хоккеистами США (10 мая). Матч с немцами запланирован на 12 мая. Далее — тяжелейший поединок с канадцами (14 мая) и непростая встреча с датчанами (15 мая).

Латвийские хоккеисты все матчи группового этапа проведут в Хернинге. Сборная России — в Коненгагене. Четыре лучшие команды из каждой группы сыграют в 1/4 финала. Билеты на чемпионат мира поступят в продажу 1 сентября.