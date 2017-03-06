Продвижение вверх Севастовой произошло из-за потери очков стоявшей неделею назад выше француженки Каролин Гарсии. Анастасия тогда поднялась на рекордную для себя 24-ю строчку рейтинга благодаря выходу в полуфинал на турнире Premier 5 в Дубае.

Вторая ракетка Латвии Алена Остапенко на прошлой неделе дошла до четвертьфинала в мексиканском Акапулько и немного улучшила свои позиции (плюс восемь мест) — 64-я позиция.

Третья ракетка Латвии Диана Марцинкевич (WTA, 300) на прошлой неделе добилась первой победы в 2017 году и 20-й в карьере, выиграв в паре турнир серии ITF 15 000. Во французском Маконе она первенствовала в дуэте с белорусской Илоной Кремень. Правда, в одиночном разряде, где Диана была посеяна под первым номером, ее постигла неудача в четвертьфинале против хозяйки корта Моларии Ноэль (WTA, 1104). Особенно стало обидным для латвийской теннисистки, что она упустила семь матчболов. В итоге Диана сохранила 300-е место в рейтинге одиночного разряда и поднялась на 188- строчку в парном (Остапенко здесь 53-я, Севастова — 120-я).

Лучший латвийский теннисист Эрнест Гулбис по-прежнему занимает только 169-ю позицию и на этой неделе его ждет квалификация на первом в году "Мастерсе 1000" в американском Индиан-Уэллсе. Правда, начинать там Губису придется с квалификации, тогда как Севастова и Остапенко стартуют в основной сетке этого крупного турнира.