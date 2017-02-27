На прошедшей неделе Севастова дошла до полуфинала крупного турнира серии Premier в Дубае, заработав 350 рейтинговых очков. Это позволило латвийской теннисистке подняться с 35 позиции на 24-ю, что является ее новым личным рекордом в ранжире сильнейших игроков мира. До этого наивысшим местом в рейтинге WTA Анастасии была 30-я строчка, которую она заняла в сентябре прошлого года после успешного выступления на US Open.

Другая латвийская теннисистка Алена Остапенко в Дубае выбыла уже в первом круге одиночного разряда, не защитила 585 очков, набранных год назад, когда она дошла до финала турнира в Дохе, и теперь скатилась на 71-ю позицию в рейтинге.

При этом Остапенко в последнее время довольно успешно играет в парном разряде и поднялась там уже на 55-ю строчку. Третья ракетка Латвии Диана Марцинкевич занимает 300-е место в рейтинге WTA.

В Топ-10 всего одно изменение: десятку сильнейших теннисисток мира теперь замыкает победительница дубайского турнира Элина Свитолина из Украины. Возглавляет рейтинг по-прежнему американка Серена Уильямс.

В мужском рейтинге лучший латвийский теннисист Эрнест Гулбис в настоящий момент занимает только 169 место. Юрмалчанин совсем недавно вышел на корт после полугодовой паузы, связанной с залечиванием травмы. Первой ракеткой мира продолжает оставаться британец Энди Маррей.