Главный тренер сборной Латвии по футзалу Артур Шкетов определился с заявкой на отборочный турнир чемпионата Европы-2018. В предварительном раунде отбора сборной Латвии в Елгаве с 26 по 29 января предстоит сыграть с Эстонией, Германией и Арменией.

В заявку сборной Латвии попали 14 игроков из четырех клубов — чемпиона "Никарса" (7), бронзового призера РАБА (4), вице-чемпиона "Бейтара" (2) и "Нью-Проджект" (1).

По сравнению с декабрьским Кубком Балтии, который также принимала Елгава, в составе есть три изменения. Не сможет помочь сборной Артур Колесников из "Никарса" (в последнем туре против РАБА он получил травму), из-за проблем со здоровьем не получил вызов его одноклубник Игорь Дацко. Вместо них вызваны Дмитрий Яковлев из "Бейтара" и Артур Ерофеев из "Никарса". Кроме того, вернулся в сборную первый номер "Никарса" Антон Астраханцев.

Игроки сборной соберутся на сбор 21 января, а тренировки сборная будет проводить с 22 января в Елгаве (в Олимпийском центре). В стартовом матче, 26 января, Латвия сыграет с Эстонией (в 19.30), днем позже — с Германией (в 19.30), а в последнем туре — с Арменией (29-го в 17.00).

В основной раунд квалификации на ЕВРО-2018 из предварительного раунда выходит только победитель группы. Если Латвия успешно преодолеет предварительный барьер, то в апреле ей предстоит еще три матча в Румынии — против хозяев, португальцев и финнов.

Сборная Латвии в отборе к ЕВРО-2016 в январе 2015-го заняла первое место в своей группе в предварительном раунде (3:2 — над Андоррой, 2:2 — с Англией и 8:0 — над Мальтой), а в основном раунде в марте 2015-го набрала одно очко (0:5 — от России, 3:7 — от Боснии и 3:3 — с Голландией).

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Календарь игры группы C

26 января

16:30 Армения — Германия

19:30 ЛАТВИЯ — Эстония

27 января

16:30 Эстония — Армения

19:30 ЛАТВИЯ — Германия

29 января

14:00 Германия — Эстония

17:00 Армения — ЛАТВИЯ

Все матчи — в Елгаве.

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Состав сборной Латвии

Вратари

Айгарс Бондарс (1980 г.р., РАБА), Антон Астраханцев (1986, "Никарс")

Полевые игроки

Максим Сень (1985, "Никарс"), Герман Матюшенко (1994, "Никарс"), Игорь Аванесов (1987, "Никарс"), Андрей Алексеев (1981, "Никарс"), Янис Пастарс (1992, "Никарс"), Артур Ерофеев (1992, "Никарс"), Константин Забаровский (1988, РАБА), Оскар Икстенс (1991, РАБА), Артур Страздыньш (1996, РАБА), Дмитрий Яковлев (1985, "Бейтар"), Игорь Лапковский (1987, "Бейтар"), Алексей Лавренов (1988, "Нью-Проджект").

Главный тренер — Артур Шкетов, помощники — Вадим Атаманюков, Юрий Трофимов.

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На предварительном этапе отбора на ЕВРО-2018 сыграют 26 команд, в основном раунде подключится еще 21 сборная. Семь победителей групп основного раунда присоединятся к Словении в финальной стадии. Семь вторых мест и лучший из обладателей третьих мест проведут 10-13 и 24-27 сентября 2017 года стыковые матчи за еще четыре путевки.

Чемпионат Европы пройдет с 30 января по 11 февраля 2018 года в Любляне (Словения). Всего на ЕВРО-2018 сыграют 12 сборных.

Предварительный раунд (23 января — 1 февраля 2017 года)

Группа A — Грузия*, Швейцария, Израиль, Шотландия

Группа B — Греция, Молдова, Уэльс*, Сан-Марино

Группа C — Латвия*, Армения, Эстония, Германия

Группа D — Англия, Болгария*, Албания, Мальта

Группа E — Норвегия, Дания, Кипр*, Косово

Группа F — Франция, Андорра, Литва*

Группа G — Швеция, Черногория, Гибралтар*

* — хозяева групп

Основной раунд (3-12 апреля 2017 года)

Группа 1 — Италия, Нидерланды, Беларусь*, победитель группы А

Группа 2 — Азербайджан*, Венгрия, Босния/Герцеговина, победитель группы D

Группа 3 — Украина*, Хорватия, Бельгия, победитель группы G

Группа 4 — Португалия, Румыния*, Финляндия, победитель группы C

Группа 5 — Испания, Сербия, Польша*, победитель группы B

Группа 6 — Казахстан*, Чехия, Македония, победитель группы E

Группа 7 — Россия, Словакия, Турция*, победитель группы F

Действующим чемпионом Европы по футзалу является сборная Испании. В финале ЕВРО-2016, который состоялся в феврале в Белграде, испанцы обыграли россиян (7:3). В матче за бронзу Казахстан был сильнее Сербии (5:2).

Фото — пресс-служба LFF.