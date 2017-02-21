Сильнейший южнокорейский скелетонист Сунбин Юн не примет участие в чемпионате мира-2017 в немецком Кенигзее, сообщает официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

ЧМ-2017 должен был принять Сочи, но из-за бойкота со стороны латвийских скелетонистов и поддержавших их корейцев, британцев и американцев, мировое первенство в итоге перенести в немецкий Кенигзее. Чемпионат там стартовал еще на прошлой неделе, уже определились победители и призеры в мужских и женских двойках в бобслее, а впереди старты у четверок и скелетонистов.

Сунбин Юн в этом сезоне является главным конкурентом латвийца Мартина Дукурса. В борьбе за Кубок мира-2016/17 после семи этапов их разделяет всего 24 очка в пользу Дукурса, а год назад кореец проиграл титул чемпиона мира как раз Мартину, разделив второе место с россиянином Александром Третьяковым.

Как сообщает официальный сайт IBSF, Сунбин Юн вместо участия в ЧМ-2017 предпочел осваивать олимпийскую трассу Alpensia Sliding Centre в Пхенчхане, которая через год примет Олимпийские игры и где корейцы всерьез рассчитывают на победу именно в этой дисциплине. Пхенчхан в этом сезоне станет и местом проведения заключительного восьмого этапа Кубка мира (пройдет с 17 по 19 марта), где и определится обладатель КМ.