Поединок за этот пояс стал возможен после того, как обладатель регулярного титула британец Тони Белью принял решение провести бой в супертяжелом весе против соотечественника Дэвида Хэя, ранее владевшего чемпионскими званиями в двух весовых категориях. Это противостояние намечено на 4 мая в Лондоне.

Хук и Бриедис сразятся 1 апреля в немецком Дортмунде на арене Westfalenhalle, вмещающей до 16,5 тысяч зрителей. Победитель этого противостояния свой следующий бой проведет с Белью, если тот, конечно, не решит остаться в супертяжелом весе.

Впрочем, есть еще вариант, что немец или латыш выйдут потом против Григория Дрозда. Произойдет это в том случае, если российский боксер вернется на ринг. В настоящее время Дрозд является чемпионом WBC в "отпуске" (в марте 2016-го он из-за травмы не смог выйти на бой против Илунги Макабу).

31-летний Майрис Бриедис провел на профессиональном ринге 21 бой и во всех одержал победы (18 — нокаутом), в послужном списке 32-летнего Марко Хука — 44 боя, 40 побед (27 — нокаутом), 3 поражения и одна ничья. Хук владеет в настоящий момент пятым по значимости поясом в мире профессионального бокса — версия IBO. Так что в бою с Бриедисом этот пояс тоже будет стоять на кону.