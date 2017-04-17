В первенстве Латвии по футзалу определились все участники полуфиналов. Борьбу за медали продолжат рижские "Никарс" и РАБА, а также "Бейтар" (Спуньциемс) и дебютант высшей лиги ТФК "Резекне". Все четвертьфинальные серии завершились со счетом 2-0.

Двухкруговой турнир чемпионата Латвии с участием девяти команд завершился 20 марта (по его итогам за бортом четвертьфиналов остался РТУ/"Мадона"), а плей-офф стартовал 26 марта.

На предварительном этапе девятикратный чемпион страны "Никарс" выиграл все 16 матчей, а в плей-офф продлил победную серию до 18-ти игр, дважды разгромив земляков из "Монарха" (8-й посев) — 11:3 в Риге и 10:0 в Саласпилсе. В первом матче игрок сборной Латвии Максим Сень оформил покер за 4 минуты, а Бакланов и бразилец Вилела. Через два дня чужие ворота поражали семь игроков "Никарса", в том числе и вратарь Астраханцев.

В полуфинале "Никарсу" играть с "Бейтаром". На предварительном этапе команда "Бейтар" заняла 4-е место, а в первом раунде плей-офф прошла "Даугавпилс" (5-й посев) — 5:3 дома и 4:3 в гостях. В первой игре "бейтаровцы" склонили чашу весов в свою пользу в самой концовке, когда с 39-й минуты забили трижды, изменив 2:3 на 5:3. В ответном поединке автором победного гола стал Пеньковский на 27-й минуте. Таким образом, вице-чемпион выиграл у "Даугавпилса" все четыре встречи в сезоне.

Серия "Никарс" — "Бейтар" стартует уже сегодня. Первый и третий матчи пройдут в Олимпийском Центре 17 апреля (14:00) и 23 апреля (16:30), второй — в Спуньциемсе (20 апреля в 19:30). В прошлом сезоне именно эти команды оспаривали золото в прошлом сезоне. Тогда в финальной серии "Никарс" особых проблем не имел (9:0, 6:1 и 6:2).

Новичок высшей лиги "Резекне" подтвердил не случайность третьего места по итогам предварительного этапа двумя победами над столичным "Нью-Проджект" (6-й посев) — 9:2 и 4:2. В Лудзе все вопросы были сняты уже к перерыву, а Силагайлис стал автором хет-трика. В ответном поединке "проектировщики" сократили отставание с 0:3 на 2:3, но большего не добились, к тому же в концовке у рижан был удален Рубенис.

Если три первых полуфиналиста определились еще в марте, то последний стал известен лишь 15 апреля — после того, как сборная Латвии выступила в отборе к ЕВРО-2018 (на турнире в Румынии национальная команда стала 4-й в группе). Игроки рижской РАБА составили большинство в нынешней версии сборной, тренирует которую наставник "рабавцев" Артур Шкетов.

В этом сезоне РАБА в официальных матчах уступала всего дважды (оба раза — "Никарсу" на предварительном этапе) и уже завоевала один трофей — Кубок Латвии (в финале победила "Никарс").

В первом матче четвертьфинальной серии против земляков из ФК "Петров" (7-й посев) "рабавцы" уступали 0:2 до 20-й минуты. На исходе тайма Яковлев провел первый ответный мяч и он же на 25-й минуте забил еще дважды (итог — 3:2).

Ответный матч состоялся через две с половиной недели, 15 апреля, уже после возвращения сборной Латвии из Румынии с неудачного отбора на ЕВРО. РАБА повела 3:0, "Петров" сократил разрыв до минимума, после чего бразилец Эдерсон вновь увел фаворита на безопасное расстояние — 5:2.

Полуфинальная серия РАБА — "Резекне" стартует 21 апреля матчем в Саласпилсе (в 19:30). Второй матч пройдет в Лудзе, третий — вновь на площадке РАБА.

1/4 финала

ТФК Резекне — ФК Нью-Проджект 9:2 (4:0)

Голы: Борисов 3, 20, А.Киданов 12, Силагайлис 18, 29, 32, Агулс 28, Ю.Киданов 31, Прокопкин 40 — Лавренов 29, Телегин 30.

ФК Нью-Проджект — ТФК Резекне 2:4 (0:3)

Голы: Телегин 29, Никитонов 31 — Ю.Киданов 7, Борисов 13, 32, Андрющенко 15.

Итог серии: 2-0 в пользу "Резекне".

ФК Бейтар — Даугавпилс 5:3 (2:3)

Голы: Шустров 8, 40, Коломицев 18, Кузьмин 38, 39 — Халимон 1, Ращевский 6, Пеньковский 18 (автогол).

Даугавпилс — ФК Бейтар 3:4 (1:2)

Голы: Радевич 17, 38, Ращевский 23 — Коломицев 3, Кузьмин 18, Никитин 23, Пеньковский 27.

Итог серии: 2-0 в пользу "Бейтара".

ФК Никарс — СК Монарх 11:3 (7:1)

Голы: Вилела 3, 16, 28, Бакланов 6, 21, 24, Сень 14, 14, 17, 18, Аванесов 37 — Васильев 11, 39, Прохоров 40.

СК Монарх — ФК Никарс 0:10 (0:7)

Голы: Матюшенко 8, Ерофеев 9, Сень 14, 16, Колесников 15, 27, Астраханцев 16, Алексеев 17, Д.Забаровский 21.

Итог серии: 2-0 в пользу "Никарса".

ФК РАБА — ФК Петров 3:2 (1:2)

Голы: Яковлев 20, 25, 25 — Худайбердыев 2, Шкенев 6.

ФК Петров — ФК РАБА 2:5 (0:3)

Голы: Сергеев 18, Шкенев 22 — Яковлев 7, К.Забаровский 8, Де Азеведо 16, Эдерсон 30, 39.

Итог серии: 2-0 в пользу РАБА.

Фото — FK NIKARS.