До Мельбурна эти теннисистки встречались один раз — в октябре прошлого года в Пекине. Тогда Алена выиграла первый сет (6:1), проиграла второй (3:6) и вела в решающей партии 5:3. Однако потом последовали ошибки, из-за которых Остапенко уступила четыре гейма подряд и весь матч (5:7).

Сегодня Алена начала встречу с выигрыша очка на брейке, но следом практически вчистую уступила обе свои подачи и проигрывала 1:3. Дальше счет едва не стал 1:4, но латвийской теннисистке все-таки удалось зацепиться за подачу соперницы, отыгравшись с 40-15. А потом Остапенко уже было не остановить: в итоге она выиграла пять геймов подряд и взяла первую партию — 6:3.

Дебют второго сета остался за Путинцевой, оформившей брейк-пойнт, но на этом хорошие новости в этом матче для казахстанской теннисистки закончились. Впоследствии на корте доминировала Остапенко, выигравшая подряд шесть геймов и весь матч — 6:1.

В третьем круге Australiam Open Алена Остапенко померится силами с пятой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

Australian Open-2017. 2-й круг:

Алена Остапенко (Латвия) — Юлия Путинцева (Казахстан) 6:3, 6:1

21 из 61 = 34% Попадание первой подачи 41 из 45 = 91%

15 из 21 = 71% Выигрыш первой подачи 18 из 41 = 44%

9 из 40 = 23% Выигрыш второй подачи 5 из 4 = 125%

2 Эйсы 3

5 Двойные ошибки 4

22 из 45 = 49% Очки, выигранные на приеме 37 из 61 = 61%

7 из 10 = 70% Реализация брейк-пойнтов 3 из 6 = 50%

46 Все выигранные очки 60

6 из 13 = 46% Выходы к сетке 0 из 3 = 0%

28 Активно выигранные очки 10

27 Невынужденные ошибки 21

175 Максимальная скорость подачи 160

157 Средняя скорость 1-й подачи 143

117 Средняя скорость 2-й подачи 124

Продолжительность — 1 час 12 минут.

19 января. Мельбурн. "Мельбурн Парк". Корт 8 (покрытие — хард).