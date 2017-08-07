Севастова продолжает занимать 16-е место в мировом рейтинге. Две недели назад лиепайчанка была 17-й, но благодаря четвертьфиналу в шведском Баштаде поднялась на рекордную для себя высоту. На этой высоте она держится вторую неделю подряд.

Рекордное для себя и в истории Латвии 12-е место в рейтинге сохранила 20-летняя чемпионка "Ролан Гаррос" Алена Остапенко. Рижанка после "Уимблдона" не выступала на турнирах. Между двумя латвийскими теннисистками располагаются француженка Кристина Младенович (13-я), чешка Петра Квитова (14-я) и американка Серена Уильямс (15-я).

На этой неделе обе наши теннисистки выступят на турнире в Торонто. Первые матчи с их участием пройдут уже сегодня вечером. Остапенко сыграет с американкой Варварой Лепченко, занимающей 68-е место в рейтинге. Соперница Севастовой — 34-я ракетка мира Лорен Дэвис, еще одна представительница США. Матч с участием Остапенко пройдет на первом по значению корте и начнется в 20:00 по латвийскому времени. Встреча Севастовой и Дэвис на третьей площадке начнется не раньше, чем в 21:00.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Четвертую неделю подряд лидирует чешка Каролина Плишкова, вторая — румынка Симона Халеп, третья — немка Ангелик Кербер. Россиянка Мария Шарапова — 149-я, белоруска Виктория Азаренко — 203-я.

Третья ракетка Латвии Диана Марцинкевич на этой неделе 338-я в мире (минус 5 позиций), 17-летняя Даниэла Висмане — 1040-я.

В чемпионской гонке первой идет Халеп, вторая — Гарбинья Мугуруса из Испании, Плишкова — третья. Остапенко сохранила восьмое место. Севастова скатилась с 11-й на 13-ю позицию.

Рейтинг WTA на 7 августа

1 (1) Каролина Плишкова (Чехия) — 6751 очко

2 (2) Симона Халеп (Румыния) — 5830

3 (3) Ангелик Кербер (Германия) — 5626

4 (4) Гарбинья Мугуруса (Испания) — 5175

5 (5) Элина Свитолина (Украина) — 4935

6 (6) Каролин Возняцки (Дания) — 4860

7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) — 4665

8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) — 4410

9 (9) Винус Уильямс (США) — 4052

10 (10) Агнешка Радванска (Польша) — 3940

11 (11) Доминика Цибулкова (Словакия) — 3575

12 (12) Алена Остапенко (Латвия) — 3495

…16 (16) Анастасия Севастова (Латвия) — 2270

…171 (173) Мария Шарапова (Россия) — 365

…204 (203) Виктория Азаренко (Беларусь) — 270

Чемпионская гонка WTA

1 (1) Симона Халеп (Румыния) — 4080

2 (3) Гарбинья Мугуруса (Испания) — 3978

3 (2) Каролина Плишкова (Чехия) — 3827

4 (4) Винус Уильямс (США) — 3667

5 (5) Элина Свитолина (Украина) — 3570

6 (6) Йоханна Конта (Великобритания) — 3455

7 (8) Каролин Возняцки (Дания) — 3396

8 (7) Алена Остапенко (Латвия) — 3362

9 (9) Кристина Младенович (Франция) — 2837

10 (10) Светлана Кузнецова (Россия) — 2585

…13 (11) Анастасия Севастова (Латвия) — 1782