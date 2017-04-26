До середины первого сета Алена вела в счете, но Вандевеге удалось сравнять результат, а затем и выиграть партию на тай-брейке — 7:6 (7-3). Во втором сете сценарий повторился: Остапенко тоже здорово начала игру, взяла подачу соперницы под ноль, однако тут же не удержала свою. В концовке соперницы обменялись брейками и вышли на второй тай-брейк, который опять же остался за американкой — 7:6 (7-3).

В итоге Алена Остапенко довольствовалась одним рейтинговым баллом и гонораром в размере 6 тысяч долларов, но продолжит завтра борьбу в парном разряде, откуда сегодня вылетела вторая латвийская теннисистка Анастасия Севастова. В паре с россиянкой Евгенией Родиной они вчистую уступили первому сеяному в Штутгарте дуэту Эбигейл Спирс (США) — Катарина Среботник (Словения) — 2:6, 1:6.

Porsche Tennis Grand Prix-2017. 1-й раунд:

Коко Вандевеге (США) — Алена Остапенко (Латвия) 7:6 (7-3), 7:6 (7-3)

55 из 99 = 56% Попадание первой подачи 45 из 82 = 55%

38 из 55 = 69% Выигрыш первой подачи 34 из 45 = 76%

21 из 44 = 48% Выигрыш второй подачи 13 из 37 = 35%

9 Эйсы 5

7 Двойные ошибки 9

35 из 82 = 43% Очки, выигранные на приеме 40 из 99 = 40%

4 из 10 = 40% Реализация брейк-пойнтов 4 из 9 = 44%

94 Все выигранные очки 87

Продолжительность — 1 час 57 минут.

26 апреля. Штутгарт. "Порше-Арена". Первый корт (покрытие — грунт).