Во втором гейме стартового сета Плишкова заработала тройной брейк-пойнт, но не реализовала его. Остапенко отыгралась, а потом сама получила брейк-пойнт и взяла чужую подачу — 3:2. Чешка сразу ответила своим брейком, но Алена вновь взяла очко на чужой подаче и выиграла партию — 6:4.

Во втором сете игра у 19-летней Остапенко разладилась. 24-летняя Плишкова (финалистка US Open-2016) сразу создала задел в несколько очков, и в итоге выиграла с сухим счетом 6:0.

В пятом гейме третьего сета вторая ракетка Латвии сделала брейк, а вскоре повела 5:2. До общей победы и выхода в 1/8 финала ей требовалось набрать всего одно очко. Но последний шаг Алена так и не сумела сделать. Плишкова сделала обратный брейк и выиграла 4 гейма подряд, вырвавшись вперед 6:5. Теперь уже Остапенко приходилось каждый раз отыгрываться.

В 12-м гейме на подаче Остапенко она допустила двойную ошибку и у Плишковой образовался первый матч-болл. Алена его отыграла и сравняла счет — 6:6. Следующие пять геймов они брали очки на своих подачах. Развязка матча наступила при счете 9:8 в пользу Плишковой. На подаче Остапенко чешка имела 40:15 и с после того, как латвийская теннисистка в ходе розыгрыша отправила мяч в аут, матч завершился — 8:10.

За свое выступление в Мельбурне (выход в 1/16 финала) Алена Остапенко получит 130 очков в рейтинг WTA. Сейчас она занимает 38-е место в мире, а если бы прошла Плишкову и попала в 1/8 финала, то вновь стала бы первой ракеткой Латвии, обойдя в рейтинге Анастасию Севастову. Ранее в своей карьере Алена ни разу не обыгрывала теннисисток из топ-8 рейтинга.

Для Остапенко это было второе выступление на AusOpen. В прошлом сезоне рижанка в первом круге уступила Сувей Се из Тайваня, и в дальнейшем на трех "мэйджорах" ни разу не могла преодолеть первый круг.

А Плишкова в 1/8 финала сыграет против австралийки Дарьи Гавриловой, 22-й ракетки мира. Гаврилова в третьем круге выиграла у швейцарки (12) Тимеа Бачински — 6:3, 5:7, 6:4.

Как сообщалось, на стадии 1/16 финала завершила выступления и Севастова. Первая ракетка Латвии уступила испанке Гарбинье Мугурусе (7-й посев) — 4:6, 2:6.

В парном разряде Севастова вместе с немкой Анникой Бек в первом круге обыграла австралиек Эллисон Бэй и Лизету Кебрер — 7:6 (7:5), 6:1, но во втором круге латвийско-немецкий дуэт уступил первым сеяным — француженкам Кристине Младенович и Каролине Гарсии — 7:5, 4:6, 3:6.