Ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко победно завершила выступления на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Первая ракетка страны неожиданно легко обыграла чешку Каролину Плишкову в заключительном туре группового этапа — 6:3, 6:1.

В начале первого сета Остапенко сделала брейк, но Плишкова тут же отыгралась — 2:2. Впрочем, Алену это лишь подзадорило — при счете 3:3 латвийская теннисистка выиграла шесть (!) геймов подряд. При счете 6:3 и 3:0 в пользу Остапенко чешке удалось взять свою подачу, но затем рижанка выиграла еще три гейма.

Таким образом, Остапенко одеражала первую победу на Итоговом чемпионате WTA. Правда, с турнирной точки зрения она никакого значения не имеет — рижанка лишилась шансов на выход в полуфинал после поражений от Гарбинье Мугурусы и Винус Уильямс в первых двух турах.

Плишкова, несмотря на поражение, заняла первое место в Белой группе. За вторую путевку в полуфинал позже поспорят Уильямс и Мугуруса.

Напомним, что Остапенко — дебютантка чемпионата WTA. До нее ни одна теннисистка из Латвии не играла на итоговом турнире года.

Накануне состоялись матчи второго тура в Красной группе. Датчанка Каролин Возняцки досрочно вышла в полуфинал после уверенной победы над первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии — 6:0, 6:2. Во втором матче француженка Каролин Гарсия одолела украинку Элину Свитолину — 6:7 (7:9), 6:3, 7:5.