Остапенко в третьем гейме первого сета не реализовала брейк-пойнт и следом уступила свою подачу. В шестом гейме Цуренко оформила еще один брейк и хотя Алена уже в следующем сумела отыграть очко на подаче соперницы, партия в итоге была проиграна — 3:6.

Второй сет складывался поначалу для латвийской теннисистки удачно: она сделала брейк в четвертом гейме, но в седьмом Цуренко удалось зацепиться за подачу Алены и с пятой попытки реализовать брейк-пойнт.

Судьба матча решилась на тай-брейке, где у соперниц никак не получалось взять очки на своей подаче. В итоге более удачливой оказалась украинская теннисистка — 7:6 (7-5), которая в полуфинале теперь сыграет с первой сеяной ракеткой турнира Мирьяной Лучич-Барони из Хорватии.

Алена Остапенко в Акапулько заработала 60 рейтинговых очков и 6175 долларов.

Abierto Mexicano Telcel-2017. 1/4 финала:

Алена Остапенко (Латвия) — Леся Цуренко (Украина) 3:6, 6:7 (5-7)

54 из 87 = 62% Попадание первой подачи 59 из 87 = 68%

34 из 54 = 63% Выигрыш первой подачи 38 из 59 = 64%

13 из 33 = 39% Выигрыш второй подачи 12 из 28 = 43%

7 Эйсы 3

6 Двойные ошибки 6

37 из 87 = 43% Очки, выигранные на приеме 40 из 87 = 46%

2 из 10 = 20% Реализация брейк-пойнтов 3 из 13 = 23%

84 Все выигранные очки 90

Продолжительность - 1 час 51 минута.

2 марта. Акапулько. Фэйрмонт Акапулько Принсес Корт. Грэндстэнд (покрытие — хард).