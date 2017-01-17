На старте AusOpen-2017 в соперницы Остапенко досталась китаянка Чжу Линь (WTA, 126). Две первых своих подачи Алена уступила начавшей очень мощно сопернице, но в ответ все-таки сумела оформить и два брейка. Решающим в партии оказался девятый гейм, когда латвийской теннисистке удалось реализовать третий брейк-пойнт, а следом со второй попытки поставить и победную точку — 6:4.

Во втором сете преимущество Алены уже не вызывало сомнений. Она не отдала ни одного гейма, только вот с реализацией брейк-пойнтов дела обстояли не так успешно, как того хотелось бы.

Таким образом, Остапенко прервала свою пятиматчевую серию неудач в "мэйджорах", а во втором круге сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (WTA, 31).

Australian Open-2017. Первый круг:



Чжу Линь (Китай) — Алена Остапенко (Латвия) 4:6, 0:6

28 из 45 = 62% Попадание первой подачи 19 из 62 = 31%

14 из 28 = 50% Выигрыш первой подачи 13 из 19 = 68%

12 из 17 = 71% Выигрыш второй подачи 16 из 43 = 37%

3 Эйсы 4

6 Двойные ошибки 5

33 из 62 = 53% Очки, выигранные на приеме 19 из 45 = 42%

2 из 4 = 50% Реализация брейк-пойнтов 6 из 14 = 43%

59 Все выигранные очки 48

Продолжительность - 1 час 6 минут.

17 января. Мельбурн. "Парк Корт". Корт №10 (покрытие — хард).