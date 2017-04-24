Шараповой, у которой сейчас просто нет рейтинговых очков и соответственно она не значится в мировом рейтинге, организаторы турнира в Штутгарте предоставили wild card. В отличие от россиянки Алене Остапенко, занимающей 50-ю строчку в ранжире WTA, пришлось пробиваться в основной турнир через квалификацию.

Начала Алена там со второго раунда и победы над сверстницей из России Натальей Вихлянцевой (WTA, 78) — 6:4, 6:3. Сегодня Остапенко за право сыграть в основной сетке соперничала с американкой Дженнифер Брэди (WTA, 76) и также добилась успеха, но уже в трех сетах — 5:7, 6:1, 6:3. При этом Алена могла и быстрее оформить победу, не упусти она победу в первой партии, когда при счете 5:3 не использовала два сетбола.

Помимо Остапенко, чья соперница в основном турнире определится позднее, в Штутгарте сыграет еще одна латвийская теннисистка Анастасия Севастова (WTA, 26). Ее в первом круге предстоит сыграть с австралийкой Самантой Стосур (WTA, 18).

Также латвийские теннисисты сыграют там и в парном разряде. Остапенко выступит в дуэте с американкой Ракель Атаво, а Севастова — с россиянкой Евгенией Родиной.