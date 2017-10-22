Мугуруса сразу же сделала брейк, и хотя Остапенко удалось отыграться, превосходство испанки по ходу первого сета не вызывало сомнений. В четвертом гейме чемпионка Уимблдона сделала второй брейк и, убежав в отрыв, удержала преимущество.

Во втором сете Мугуруса повела с еще более комфортным перевесом — 5:1. Остапенко удалось до минимума сократить отставание, но догнать соперницу по счету она все же не смогла.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время 24-летняя Мугуруса сделала пять брейков, а 20-летняя Остапенко — три. Испанская теннисистка вышла вперед по личным встречам — 2:1.

В другом матче Белой группы чешка Каролина Плишкова победила американку Винус Уильямс — 6:2, 6:2. В понедельник пройдут первые матчи в Красной группе. Француженка Каролин Гарсия сыграет с первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии, а украинка Элина Свитолина — с датчанкой Каролин Возняцки.