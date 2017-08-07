Латвийская тенниситка Алена Остапенко не сумела выйти во второй круг турнира в Торонто. На старте соревнований первая ракетка Латвии в трех сетах уступила Варваре Лепченко из США — 6:1, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7). Зато Анастасия Севастова победила. Лиепайчанка в упорной борьбе одолела еще одну американку Лорен Дэвис — 6:1, 4:6, 6:3.

Остапенко очень лихо начала матч. При счете 5:0 в свою пользу она отдала свою подачу, но, тут же взяв чужую, легко выиграла сет — 6:1. Во второй партии рижанка повела 3:0. Показалось, что дело сделано, но не тут-то было. Лепченко ответила серией из четырех выигранных геймов, и хотя американка не смогла взять сет, подавая при счете 5:4 и 6:5 в свою пользу, на тай-брейке она все же доказала свое превосходство.

Подобные качели продолжались и в решающей партии. Лепченко повела со счетом 5:2, но латвийская теннисистка отыгралась, взяв три гейма подряд. Впрочем, на тай-брейке удача вновь улыбнулась сопернице. Для Остапенко турнир в Торонто стал первым после четвертьфинала на Уимблдоне. Через неделю рижанка сыграет в Цинциннати.

Матч с участием первой ракетки Латвии продолжался 2 часа 36 минут. За это время Остапенко сделала девять брейков, а Лепченко — шесть. Ранее спортсменки на корте не встречались.

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