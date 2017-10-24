Рижанка Алена Остапенко потерпела второе поражение на итоговом турнире WTA в Сингапуре. Во вторник первая ракетка Латвии в трех сетах проиграла американской теннисистке Винус Уильямс — 5:7, 7:6 (7:3), 5:7.

Остапенко сходу сделала брейк, но уже в следующем гейме американка ответила тем же. Два следующих гейма остались за подающими, а после соперницы вновь обменялись брейками. При счете 3:3 латвийская теннисистка выиграла два гейма подряд, но Винус это только подзадорило. Американка выиграла четыре гейма подряд, а вместе с ними и сет — 6:4.

Вторая партия началась в том же ключе, в котором заканчивалась первая. Уильямс выиграла два первых гейма, однако затем за дело взялась Остапенко, которая выиграла три гейма подряд. Винус сравняла счет, сделав брейк в шестом гейме, а затем взяла свою подачу и в очередной раз вышла вперед — 4:3.

Остапенко отыгралась, а при счете 5:5 сделала брейк и получила прекрасную возможность завершить сет в свою пользу, но Винус тут же ответила обратным брейком. В результате все решил тай-брейк, который все же позволил Алене добраться до третьего сета — 7:6 (7:3).

По ходу решающей партии Уильямс трижды делала брейк, но Остапенко всякий раз отыгрывалась. При счете 4:4 латвийская теннисистка выиграла гейм, отыграв три брейк-пойнта. Показалось, что в матче наступил перелом, но именно в этот момент Уильямс выиграла три гейма подряд.

Американка одержала первую победу на турнире за 3 часа 13 минут. Остапенко потерпела второе поражение. В первом туре 20-летняя рижанка в двух сетах проиграла испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе.

Чемпионка Уимблдона Мугуруса во втором матче дня сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, которая на старте соревнований не оставила 37-летней Уильямс ни единого шанса — 6:2, 6:2.

Остапенко — дебютантка чемпионата WTA. До нее ни одна теннисистка из Латвии не играла на итоговом турнире года.