В начале января и в конце февраля пути латвийской теннисистки пересекались с американкой дважды и оба раза Остапенко справлялась с соперницей в двух сетах.

Сегодняшняя игра началась с того, что первые четыре гейма соперницы никак не могли выиграть свои подачи. Потом Алене удалось наконец-то выйти вперед 3:2, но это был первый и последний раз в данном сете. Следующие геймы выигрывала только Бренгл — 3:6.

Ничего хорошего не предвещал для Остапенко и дебют второй партии — Мэдисон повела 2:0. Однако тут включилась Алена и выиграла пять геймов подряд. Ее соперница попыталась было зацепиться за сет и оформила брейк, но следом проиграла свою подачу (3:6) и счет сравнялся.

Увы, в решающей партии латвийская теннисистка вела только в самом начале (после первого выигранного гейма). Дальше инициатива начисто перешла к американке, за которой остались следующие пять геймов. Алена ответила выигранным очком на своей подаче, потом дважды была близка к брейку, а в итоге уступила — 2:6.

За два часа, что продолжался матч, Остапенко дважды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11-ти. Бренгл обошлась без эйсов, но допустила всего 4 двойных и оформила 8 брейков из 15-ти.

В Майами Алена заработала 10 рейтинговых очков и $13 690 долларов. Теперь она попробует реабилитироваться в парном разряде, где выступит с немкой Юлией Гергес. Послезавтра первый матч на Maiami Open проведет другая латвийская теннисистка Анастасия Севастова, оказавшаяся среди сеяных, поэтому она начинает турнир сразу со второго раунда.