На проходящем в Лондоне "Уимблдоне" латвийская теннисистка Елена Остапенко в 1/32 финала соперничала с канадкой Франсуазой Абандой. Матч получился упорным и длился почти два часа. Остапенко была в гейме от поражения, но сумела переломить ситуацию на корте и вырвать победу в трех сетах.

20-летняя Остапенко (13-я ракетка мира) в 2014 году стала чемпионкой "Уимблдона" среди юниорок, после чего дважды выступала в Лондоне на взрослом уровне (в 2015-м — второй круг, в 2016-м — первый). На старте нынешнего "мэйджора" рижанка обыграла белоруску Александру Саснович — 6:0, 1:6, 6:3.

Во втором круге Остапенко досталась ее ровесница и столь же фактурная — 20-летняя темнокожая канадка Абанда (рост обеих теннисисток — по 178 см). Канадка — 142-я в рейтинге WTA, является дебютанткой "Уимблдона", прошла три раунда квалификации, а в 1/64 финала победила японку Нара — 6:2, 6:4.

Матч Остапенко — Абанда проходил вечером на корте №12. В дебюте поединка Елена сделала брейк и повела 2:1. Но развить успех не сумела. Канадка не только отыгралась, но и взяла 4 гейма подряд, и четко провела концовку партии — 6:4 в пользу Абанда.

Второй сет тоже сначала развивался по тому же сценарию. Остапенко после 0:1 изменила счет на 3:1, но вновь постепенно растеряла все добытое преимущество. Брейком в девятом гейме Елена изменила ситуацию в свою пользу (5:4) и вышла подавать на сет, однако соперница быстро ответила своим брейком. Далее Абанда повела 5:4 — Остапенко оказалась в одном гейме от поражения. В ответственный момент свою подачу она удержала и сравняла счет — 6:6. На тай-брейке первая ракетка Латвии отставала 1:3, и все же переломила ситуацию и добилась победы — 7:4.

Третий сет начался с брейка Абанда. Канадка оставила за собой и гейм на своей подаче. С 0:2 Остапенко не сдалась заранее и перевернула ситуацию на корте на 3:2. Затяжным получился шестой гейм, в котором канадка отыграла брейк-пойнт и сравняла счет — 3:3. В восьмом гейме латвийская спортсменка снова близко подобралась к брейку (вела 40:0), и на этот раз использовала свой шанс — 5:3! А в следующем гейме на своей подаче Остапенко имела 15:30, сравняла счет и с первого матч-бола поставила точку — 6:3.