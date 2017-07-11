В 2014 году Остапенко стала чемпонкой "Уимблдона" среди юниорок, но на взрослом уровне прежде дальше второго круга не проходила. В этом году 20-летняя рижанка "сеялась" на турнире 13-й, одержала 4 победы и впервые в карьере на этом "мэйджоре" дошла до четвертьфинала. В 1/8 финала первая ракетка Латвии обыграла украинку Элину Свитолину (6:3, 7:6), пятую ракетку мира.

37-летняя Винус Уильямс (11-я в рейтинге и 10-й посев) в 13-й раз играла в четвертьфинале на "Уимблдоне". Экс-первая ракетка мира пять раз становилась в Лондоне чемпионкой (2000, 2001, 2005, 2007, 2008), а в прошлом году дошла до полуфинала. Перед турниром на американку подали в суд за ДТП во Флориде со смертельным исходом (после наезда автомобиля спортсменки скончался пожилой мужчина), но полиция оправдала действия Винус.

Это была первая встреча Остапенко и Уильямс-старшей. И она сложилась в пользу более титулованной и опытной соперницы (разница в возрасте между ними — 17 лет).

Во втором гейме Алена потеряла свою подачу и спустя 10 минут после начала матча уступала 0:3. В дальнейшем латвийка набирала очки на подаче, но ликвидировать отставание в 2-3 гейма не сумела: Винус ни разу в стартовой партии не доводила ситуацию на своей подаче до брейк-пойнтов. Итог — 6:3 в пользу Уильямс-старшей за 29 минут.

В третьем гейме второго сета Винус сделала второй брейк в матче, а ответ Остапенко последовал в 6-м гейме — 3:3. До счета 5:5 теннисистки держали свои подачи, но в 11-м гейме американка еще раз использовала брейк-пойнт (6:5). В следующем гейме она повела 40:0 и с первого матч-пойнта завершила игру — 7:5. Таким образом, Винус одержала победу в своем сотом матче на "Уимблдоне".

А у Остапенко прервалась 11-матчевая победная серия на "мэйджорах" (в июне она стала чемпионкой "Ролан Гаррос"). За участие в 1/4 финала Остапенко получит 430 рейтинговых очков, что позволит ей подняться на 12-е место. Она стала второй теннисисткой в истории Латвии, кто сыграл в четвертьфинале "Уимблдона": в 1994 году такого же добилась Лариса Савченко-Нейланде.

В полуфинале Винус Уильямс сыграет либо с румынкой Симоной Халеп (2-й посев), которая претендует на первое место в рейтинге, либо с британкой Йоханной Контой (6).

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11 июля. 1/4 финала. Центральный корт

Винус Уильямс (США, 10) — Алена Остапенко (Латвия, 13) 6:3, 7:5

8 — эйсы — 1

4 — двойные ошибки — 2

41/62 (66%) — процент попадания 1-й подачи — 32/56 (57%)

32/41 (78%) — очки на 1-й подаче — 23/32 (72%)

10/21 (48%) — очки на 2-й подаче — 9/24 (38%)

4/6 (67%) — очки у сетки — 3/4 (75%)

3/3 (100%) — брейки — 1/2 (50%)

13 — виннерсы — 20

15 — невынужденные ошибки — 18

66 — всего очков — 52

Время матча — 1:13.