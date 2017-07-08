Латвийская теннисистка Елена Остапенко в третьем круге "Уимблдона" со счетом 7:5, 7:5 обыграла итальянку Камиллу Джорджи и впервые во взрослой карьере вышла в 1/8 финала лондонского турнира. Матч продолжался ровно два часа.

На этом турнире 20-летняя Остапенко "посеяна" под 13-м номером. Два первых матча (против белоруски Саснович и канадки Абанда) ей пришлось играть по три сета, а вот против 25-летней итальянки Джорджи (86-я в мире) рижанка управилась за две партии, тоже проявив волевые качества: по ходу первого сета она уступали 3:5, а по ходу второго — 2:5. Джорджи же пробилась в третий круг после побед над француженкой Ализе Корне (5:7, 6:4, 6:4) и 18-й в рейтинге американки Мэдисон Киз (6:4, 6:7, 6:1).

В стартовом сете при 3:5 латвийская теннисистка вскоре после брейка сравняла счет, а в 11-м гейме вновь взяла подачу Джорджи и впервые в матче вырвалась вперед — 6:5. На своей подаче Елена и завершила сет — 7:5.

Во втором сете обе теннисистки демонстрировали игру высокого качества. В первом гейме Остапенко добралась до брейк-пойнта, но его не реализовала, позволив сопернице на время завладеть инициативой. В шестом гейме Джорджи сделала брейк, а потом повела 5:2. Но сделать последний шаг до победы в партии чемпионка "Ролан Гаррос-2017" итальянке не позволила. Остапенко выиграла пять геймов подряд (!) и довела матч до победы — 7:5.

Счет личных встреч между ними стал 1-1. Предыдущий раз соперницы встречались в прошлом году в полуфинале на турнире в польском Катовице, когда Остапенко уступила 4:6, 3:6.

За выход в 1/8 финала Остапенко получит 240 очков в рейтинг WTA, и вполне вероятно по итогам турнира впервые в карьере может оказаться в топ-10.

В четвертом круге "Уимблдона" Остапенко сыграет с 4-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной, которая была сильнее немки Карин Витхефт — 6:1, 7:5. Их матч состоится 10 июля.

7 июля. 1/16 финала

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Камилла Джорджи (Италия) 7:5 7:5

4 — эйсы — 7

5 — двойные ошибки — 5

36/68 (53%) — процент первой подачи — 40/65 (62%)

27/36 (75%) — очки на 1-й подаче — 23/40 (57%)

17/32 (53%) — очки на 2-й подаче — 14/25 (56%)

1/1 (100%) — очки у сетки — 2/4 (50%)

5/8 (63%) — брейк-пойнты — 3/5 (60%)

24/68 (35%) — виннерсы — 15

14 — невынужденные ошибки — 12

72 — всего очков — 61

Время матча — 1:20