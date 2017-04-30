Пока у латвийской теннисистки Алены Остапенко не получилось выиграть ни одного титула в одиночном разряде. Этот пробел она компенсирует уже второй победой в нынешнем году в парном.

В Штутгарте Остапенко играла в дуэте с американкой Ракель Атаво. Они были посеяны под третьим номером и в первом круге уверенно разобрались с швейцарско-голландской парой Ксения Нолл/Деми Схюрс — 6:2, 6:2.

Следующими соперницами Остапенко и Аваго стали британские теннисистки Анна Смит и Наоми Броуди. В первом сете латвийско-американскому тандему удался камбэк с 3:5 и отыгранный сетбол — 7:5, а во втором Алена и Ракель обошлись без приключений и выиграли со счетом 6:4.

В полуфинале Остапенко и Аваго одолели на супер тай-брейке чешско-австралийскую пару Андреа Главачкова/Саманта Стосур — 7:5, 2:6, [10:8], а сегодня им предстоял решающий поединок против первых сеяных на этом турнире Эбигейл Спирс (США) и Катарины Среботник (Словения). За 1 час 24 минуты Алена и Ракель одержали победу и здесь в двух сетах — 6:4, 6:4.

Для латвийской теннисистки это второй титул в парном разряде на турнирах серии WTA. Первый удалось завоевать еще в феврале этого года на турнире в Санкт-Петербурге, где Остапенко играла с Алицией Росольски из Польши. В Штутгарте Остапенко и Аваго заработали 470 рейтинговых очков и 16 741 евро.