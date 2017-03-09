В первом сете Остапенко сразу сделала три брейка (правда, две подачи тоже отдала) и вырвалась вперед. В восьмом гейма рижанка отыграла двойной брейк-пойнт и довела партию до победы — 6:4.

Следующий сет Алена тоже начала успешно, реализовав четвертый брейк-пойнт, однако дальше инициативу перехватила черногорская теннисистка — 2:6 в ее пользу.

Решающий сет затянулся, а Алене сперва пришлось отыгрывать тройной брейк-пойнт. В дальнейшем, уступая 3:5, она сумела взять подряд три гейма, а Ковинич удалось ответить брейком, после чего матч перешел в решающую стадию.

На тай-брейке Остапенко выглядела свежее, была точнее и оформила выход во второй круг — 7:6 (7-3), где теперь встретится с пятой ракеткой мира Доминикой Цибулковой из Словакии.

BNP Paribas Open-2017. 1-й круг:

Алена Остапенко (Латвия) — Данка Ковинич (Черногория) 6:4, 2:6, 7:6 (7-3)

44 из 92 = 48% Попадание первой подачи 50 из 103 = 49%

27 из 44 = 61% Выигрыш первой подачи 30 из 50 = 60%

20 из 48 = 42% Выигрыш второй подачи 21 из 53 = 40%

3 Эйсы 9

10 Двойные ошибки 7

52 из 103 = 50% Очки, выигранные на приеме 45 из 92 = 49%

7 из 14 = 50% Реализация брейк-пойнтов 8 из 17 = 47%

99 Все выигранные очки 96

Продолжительность — 2 часа 25 минут.

8 марта. Индиан-Уэллс. Теннис Гарден Корт. Шестой корт (покрытие — хард).