Ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко победой завершила выступления на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Первая ракетка страны легко обыграла Каролину Плишкову в последнем туре группового этапа — 6:3, 6:1.

В начале первого сета Остапенко сделала брейк, но Плишкова тут же отыгралась — 2:2. Впрочем, Алену это лишь подзадорило — при счете 3:3 латвийская теннисистка выиграла шесть (!) геймов подряд. При счете 6:3 и 3:0 в пользу Остапенко чешке удалось взять свою подачу, но затем рижанка выиграла еще три гейма.

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время 20-летняя Остапенко сделала пять брейков, один эйс и четыре двойные ошибки, а 25-летняя Плишкова — один брейк, четыре эйса и пять двойных.

"Старалась получать удовольстие от игры. Кажется, была раскрепощена и показала свою лучшую игру. Знала, что это мой последний матч на турнире, поэтому не испытывала давления и сыграла лучше, чем в двух предыдущих матчах, — сказала Остапенко в коротком интревью на короте после победы. — Надеюсь, что мне еще не раз удастся сыграть на Итоговом турнире. Я очень рада, что у меня была возможность выступать здесь".

Остапенко одеражала первую победу на Итоговом чемпионате WTA. Правда, с турнирной точки зрения она ничего не решает — рижанка лишилась шансов на выход в полуфинал после поражений от Гарбинье Мугурусы и Винус Уильямс в первых двух матчах.

Плишкова, несмотря на поражение, заняла первое место в Белой группе. За вторую путевку в полуфинал позже поспорят Уильямс и Мугуруса.

Остапенко впервые пробилась на чемпионат WTA. До нее ни одна теннисистка из Латвии не играла на Итоговом турнире года. В текущем сезоне Остапенко завоевала два первых титула в карьере. Летом она сенсационно выиграла турнир "Большого шлема" — Открытый чемпионат Франции, а в сентябре уже ожидаемо победила на соревнованиях категории International в Сеуле.

Перед турниром в Сингапуре теннисное сообщество признало Остапенко самой прогрессирующей теннисисткой года. В этом сезоне рижанка выиграла 48 матчей в одиночном разряде при 20 поражениях. Турнир в Сингапуре принес ей 304 тысячи долларов.

Накануне состоялись матчи второго тура в Красной группе. Датчанка Каролин Возняцки досрочно вышла в полуфинал после уверенной победы над первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии — 6:0, 6:2. Во втором матче француженка Каролин Гарсия взяла верх над украинкой Элиной Свитолиной — 6:7 (7:9), 6:3, 7:5.