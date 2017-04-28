Партнершей Алены здесь стала американка Ракель Аваго, с которой они успешно преодолели первый круг (победа над швейцарско-голландским дуэтом Ксенией Нолл/Деми Схюрс — 6:2, 6:2).

Вчера Остапенко и Аваго играли против британок Анны Смит и Наоми Броуди. Год назад очная игра Алены и Наоми в Окленде имела скандальный оттенок и завершилась довольно обидным поражением латвийской теннисистки в трех сетах. На сей раз Остапенко удалось выиграть в паре с Аваго, причем в первой партии они совершили камбэк с 3:5, а затем еще и отыграли сетбол — 7:5. Во втором сете Алена и Ракель обошлись без приключений и выиграли со счетом 6:4.

В полуфинале парного разряда в Штутгарте соперницами латвийско-американского тандема теперь станет чешско-австралийский дуэт Андреа Главачкова/Саманта Стосур. За выход в четвертьфинал полагается 185 рейтинговых очков и около пяти тысяч евро.