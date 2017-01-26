С 26 по 29 января в Елгаве пройдет отборочный турнир чемпионата Европы-2018 по футзалу. В первом туре сборная Латвии сыграет со сборной Эстонии. Начало игры — 19.30, ниже — видеотрансляция матча в прямом эфире.

В предварительном раунде отбора на чемпионат Европы по футзалу соперниками сборной Латвии являются Эстония, Армения и Германия. В следующий раунд квалификации выйдет только победитель группы.

Латвийская Федерация футбола в сотрудничестве со Sportacentrs.com будет транслировать из Елгавы все матчи с участием сборной Латвии. В стартовом матче соперником сборной Латвии под руководством Артура Шкетова является сборная Эстонии. Начало игры — 19.30. На портале DELFI также можно посмотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире.

1-й тур

ЛАТВИЯ — Эстония — 19.30

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Календарь игры группы C

26 января

16:30 Армения — Германия

19:30 ЛАТВИЯ — Эстония

27 января

16:30 Эстония — Армения

19:30 ЛАТВИЯ — Германия

29 января

14:00 Германия — Эстония

17:00 Армения — ЛАТВИЯ

Все матчи — в Елгаве (Олимпийский центр).

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Состав сборной Латвии

Вратари

Айгарс Бондарс (1980 г.р., РАБА), Антон Астраханцев (1986, "Никарс")

Полевые игроки

Максим Сень (1985, "Никарс"), Герман Матюшенко (1994, "Никарс"), Игорь Аванесов (1987, "Никарс"), Андрей Алексеев (1981, "Никарс"), Янис Пастарс (1992, "Никарс"), Артур Ерофеев (1992, "Никарс"), Константин Забаровский (1988, РАБА), Оскар Икстенс (1991, РАБА), Артур Страздыньш (1996, РАБА), Дмитрий Яковлев (1985, "Бейтар"), Игорь Лапковский (1987, "Бейтар"), Алексей Лавренов (1988, "Нью-Проджект").

Главный тренер — Артур Шкетов, помощники — Вадим Атаманюков, Юрий Трофимов.

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На предварительном этапе отбора на ЕВРО-2018 сыграют 26 команд, в основном раунде подключится еще 21 сборная. Семь победителей групп основного раунда присоединятся к Словении в финальной стадии. Семь вторых мест и лучший из обладателей третьих мест проведут 10-13 и 24-27 сентября 2017 года стыковые матчи за еще четыре путевки.

Чемпионат Европы пройдет с 30 января по 11 февраля 2018 года в Любляне (Словения). Всего на ЕВРО-2018 сыграют 12 сборных.

Предварительный раунд (23 января — 1 февраля 2017 года)

Группа A — Грузия*, Швейцария, Израиль, Шотландия

Группа B — Греция, Молдова, Уэльс*, Сан-Марино

Группа C — Латвия*, Армения, Эстония, Германия

Группа D — Англия, Болгария*, Албания, Мальта

Группа E — Норвегия, Дания, Кипр*, Косово

Группа F — Франция, Андорра, Литва*

Группа G — Швеция, Черногория, Гибралтар*

* — хозяева групп

Основной раунд (3-12 апреля 2017 года)

Группа 1 — Италия, Нидерланды, Беларусь*, победитель группы А

Группа 2 — Азербайджан*, Венгрия, Босния/Герцеговина, победитель группы D

Группа 3 — Украина*, Хорватия, Бельгия, победитель группы G

Группа 4 — Португалия, Румыния*, Финляндия, победитель группы C

Группа 5 — Испания, Сербия, Польша*, победитель группы B

Группа 6 — Казахстан*, Чехия, Македония, победитель группы E

Группа 7 — Россия, Словакия, Турция*, победитель группы F

Действующим чемпионом Европы по футзалу является сборная Испании. В финале ЕВРО-2016, который состоялся в феврале в Белграде, испанцы обыграли россиян (7:3). В матче за бронзу Казахстан был сильнее Сербии (5:2).