В первом матча основного раунда квалификации на ЕВРО-2018 по футзалу сборная Латвии в упорной борьбе уступила одной из ведуших команд мира — сборной Португалии (4-е место на ЧМ-2016) — 1:2. До середины второго тайма Латвия вела в счете, но потом пропустила дважды в течение полутора минут.

В январе этого года футзальная сборная Латвии успешно прошла предварительный раунд квалификации. В Елгаве в компании с Германией, Эстонией и Арменией хозяева заняли первое место (7 очков из девяти).

Матчи группы D отбора на футзальный ЕВРО, который зимой будущего года примет Словения, принимает румынский город Кэлэраши. Победитель группы напрямую попадает на ЕВРО-2018, вторая команда (а также лучшая из третьих мест из семи групп) — в стыковые матчи.

К этому турниру сборная Латвии начала подготовку 1 апреля, причем сбор проводила в Кишиневе, где в контрольном матче обыграла молдаван (3:1). В Румынию команда не смогла отправиться в оптимальном составе: сразу четырех футболистов, в том числе и капитана Андрея Алексеева, не отпустили в сборную с основного места работы.

В предыдущий раз в турнире подобного уровня сборная Латвии играла ровно два года назад. Весной 2015-го в основном раунде отбора на ЕВРО-2016 были поражения от России и Боснии/Герцеговины и ничья с Голландей (итоговое 4-е место).

За сборную Португалии выступает одна из главных звезд мирового футзала — Рикардинью. Португальцы являются главными претендентами на первое место, но против фаворита группы команда Артура Шкетова смотрелась очень достойно. Да, соперник имел заметное преимущество по владению мячом и количеству ударов (65 против 15), трижды попадал в каркас ворот, а латвийские игроки старались надежно играть в обороне и при случае контратаковали. На 15-й минуте Артур Ерофеев справа на скорости вышел на оперативный просто и пробил в дальний угол, выведя Латвию вперед. Со счетом 1:0 в пользу Латвии команды ушли на перерыв.

Латвия вела в счете до середины второго тайма. На 30-й минуте Бруну Коэлью ударом в касание с шести метров сравнял результат, и он же спустя 1.20 вывел португальцев вперед. В концовке матча Латвия пыталась отыгратся, чаще держала мяч, но опасных моментов не создала.

9 апреля Латвия сыграет с Румынией (в 19:00 по латвийскому времени), а 11 апреля — с Финляндией (15:30).

В другом матче первого тура румыны чудом избежали поражения от финнов. По ходу матча хозяева уступали 0:1, 1:2, 2:4, 2:5. Еще за 4 секунды до конца Финляндия вела 5:3. Но на 39.56 румын О.Чомо сократил отставание до минимума, а за секунду до конца гости получили шестой фол и Ф.Матей с 10-метрового пенальти принес Румынии ничью — 5:5.

Отбор на ЕВРО-2018

Группа D. 1-й тур

Португалия — Латвия 2:1 (0:1)

Голы: Бруну Коэлью 30, 31 — Ерофеев 15.

Португалия: Бебе, Бруну Коэлью — Фабиу Сесилиу — Жоау Матуш — Рикардинью, Андре Коэлью, Нилсон Мигел, Педру Кари, Анилтон, Гонсалвеш Алвес, Тьягу Бриту.

Латвия: Бондарс, Икстенс — Аванесов — Я.Пастарс — Матюшенко, Ерофеев, Сень, Яковлев, Колесников, К.Забаровский, Херцберг, Халимон, Страздыньш.

Удары (в створ): 65 (27) — 15 (2)

Фолы: 3-8

8 апреля. Кэлэраши.

Румыния — Финляндия 5:5 (1:2)

Голы: Рэдуку 12, М.Матей 23, Ф.Матей 33 (пен), 40, О.Чомо 40 — Юркияйнен 6, Тиркконен 20, Аутио 21, 31, Тейттинен 23.

После 1-го тура

1. Португалия 1 1 0 0 2-1 3

2. Румыния 1 0 1 0 5-5 1

3. Финляндия 1 0 1 0 5-5 1

4. ЛАТВИЯ 1 0 0 1 1-2 0

Бомбардиры: Бруну Коэлью (Португалия), Ф.Матей (Румыния), Аутио (Финляндия) — по 2…

Фото — пресс-служба LFF