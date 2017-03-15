"Вашингтон Кэпиталз" прервал дома серию из четырех поражений победой над "Миннесотой Уайлд" (4:2) и сохранил лидерство в чемпионате (97 очков). Капитан "столичных" Александр Овечкин, забросив шайбу, прервал сразу две антирекордные серии — 10-матчевую безголевую и 18-матчевую безголевую в равных составах. В 69 матчах этого сезона на его счету 57 (28+29) очков.

Осечкой "дикарей" воспользовался "Чикаго Блэкхокс", обыгравший на выезде "Монреаль Канадиенс" (4:2). "Ястребы" набрали 93 очка и вышли на первое место в Западной конференции, но при этом потеряли нападающего Артема Анисимова. Россиянин получил травму за несколько секунд до окончания первого периода после силового приема соотечественника из "Монреаль Канадиенс" Александра Радулова. Радулов сам потерял равновесие и упал на левую ногу Анисимова, после чего форвард "Чикаго" смог подняться и покинуть площадку только с помощью врачей и партнеров. О тяжести его травмы пока ничего не известно.



"Баффало Сэйбрз" гостил у "Сан-Хосе Шаркс" и в первом периоде благодаря голу Джека Айкела вышел вперед. Айкел стал и автором победного гола "акул", забросив курьезную шайбу уже в свои ворота под конец второй 20-минутки.



Игра завершилась со счетом 4:1 и последний гол в ворота "клинков" также можно причислить к разряду курьезных: Робин Ленер хотел помешать отличиться Логану Кутюру, а в итоге шайба от клюшки кипера "Баффало" по дугообразной траектории залетела в ворота.

