Кубок Латвийской железной дороги — последняя проверка для хоккеистов рижского "Динамо" перед юбилейным чемпионатом КХЛ и первая возможность для латвийского болельщика увидеть в деле любимую команду. Первый матч на турнире динамовцы проведут в воскресенье — против одноклубников из Минска. А в субботу болельщиков ждет праздник, посвященный открытию нового хоккейного сезона.

Кубок Латвийской железной дороги — уже третий проверочный турнир для "Динамо" в этом межсезонье. И если в Минске рижане проиграли все три матча, то в немецком Касселе все сложилось удачнее — две победы и лишь одно поражение. Последняя игра в Германии с участием "Динамо" прошла в четверг, а уже в воскресенье — первый матч на домашнем турнире в Риге. Так что времени на раскачку у команды Сандиса Озолиньша нет.

Десятый чемпионат КХЛ стартует 21 августа. Для рижан регулярный сезон начнется 22 августа выездной встречей с омским "Авангардом".