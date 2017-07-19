Латвийский паралимпиец Дмитрий Силов впервые стал чемпионом мира в метании копья. Соревнования по легкой атлетике среди паралимпийцев в эти дни принимает Лондон.

Силов выступает в медицинской группе F37. В своей лучшей попытке он метнул копье на 55,89 метров, что является личным достижением спортсмена. Этот бросок принес ему первую в карьере золотую медаль чемпионата мира.

Серебро — у египтянина Саеда Абдельмонейма эль Сабера (48,35 м), бронза — у поляка Лукаша Чарнецки (47,72 м).

На двух предыдущих чемпионатах мира Дмитрий Силов был серебряным медалистом, а на первенстве Европы-2016 стал чемпионом.

Для Латвии медаль Силова стала четвертой на чемпионате мира-2017 по легкой атлетике среди паралимпийцев. У Дианы Дадзите — золото в толкании ядра и метании копья, а у Айгара Апиниса — серебро в метании диска.

Всего от Латвии на этих соревнованиях выступают 5 спортсменов.