Латвийская паралимпийка Диана Дадзите выиграла золотую медаль чемпионата мира в толкании ядра. Соревнования среди паралимпийев проходят в Лондоне.

В медицинской группе F55 Дадзите в лучшей попытке толкнула ядро на 8,01 метр и стала чемпионкой мира. Серебро — у колумбийки Эрики Марии Кастаньо-Саласара (7,77 м), бронза — у Розы Марии Гирреро-Касерес (7,45 м). Всего в этой группе выступали 9 участниц.

На этом чемпионате мира Диана Дадзите стартует также в метании диска и копья. В прошлом году она завоевала золото в метании копья и бронзу в метании диска на Паралимпиаде в Рио.

На ЧМ по легкой атлетике выступят 5 латвийских паралимпийев. Помимо Дадзите в соревнованиях принимаюту участие четырехкратный паралимпийский чемпио Айгарс Апинис, Ингрида Приеде, Эдгарс Бергс и Дмитрий Силов.

В августе в Лондоне состоится и чемпионат мира по легкой атлетике.