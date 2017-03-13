Сегодня в Риге прошла пресс-конференция с участием главного тренера сборной Латвии Марьяна Пахаря, на которой был озвучен список кандидатов в национальную команду на ближайшие матчи.

25 марта сборной Латвии предстоит отборочный матч чемпионата мира-2018 в Женеве с 11-й командой рейтинга ФИФА — Швейцарией. Через три дня команда Пахаря сыграет спарринг в Тбилиси со сборной Грузии.

Отметим вызов в национальную команду после долгого перерыва 33-летнего защитника Оскара Клявы, которого Пахарь ни разу еще не приглашал с тех пор, как возглавил сборную. А последний раз Клява играл за сборную страны почти четыре года назад, аккурат в последнем матче Латвии под руководством Александра Старкова, когда в июне 2013-го она была разгромлена в Риге Боснией и Герцеговиной (0:5). После этого национальную команду принял Пахарь.

Также среди вызванных в сборную Латвии после долгого перерыва оказался полузащитник РФШ Игорь Козлов и нападающий Денис Ракель, у которого большая проблема в английском "Рединге" с игровой практикой после восстановления от травмы.

В очередной раз среди имен нападающих отсутствует Артем Руднев. Латвийскому форварду немецкого "Кельна" на сей раз, по словам Пахаря, важнее находиться с семьей, ожидающей пополнения.

Кандидаты в сборную Латвии на матчи со Швейцарией и Грузией

вратари — Андрис Ванин (Цюрих, Швейцария), Павел Штейнбор (Арка, Польша), Каспар Икстенс (Елгава);

защитники — Каспар Горкш (ФК Рига), Виталий Ягодинский (Дьешдьори, Венгрия), Оскар Клява (Лиепая), Владислав Габов (Корона, Польша), Гинт Фрейманис (Елгава), Виталий Максименко (Маттерсбург, Австрия), Игорь Тарасов (Гиресунспор, Турция);

полузащитники — Артур Зюзин, Олег Лайзан (оба — ФК Рига), Глеб Клюшкин, Артис Лаздиньш (оба — Елгава), Игорь Козлов, Алексей Вишняков (оба — РФШ), Янис Икауниекс (Ларисса, Греция), Давис Икауниекс (Высочина, Чехия), Иван Лукьянов (Факел, Россия);

нападающие — Владислав Гутковский (Термалика, Польша), Валерий Шабала (ФК Рига), Денис Ракель (Рединг, Англия).