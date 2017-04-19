Один из самых богатых на сегодня футбольных клубов Латвии — ФК "Рига" — расторг контракт с главным тренером команды Владимиром Волчеком, сообщает официальный сайт "горожан".

"Рига" в этом году является самым амбициозным проектом в местном футболе, в команде собраны многие игроки национальной сборной, но уже на старте чемпионата клуб успел потерять 7 очков в четырех играх и занимает пока только шестое место.

Чтобы не усугублять дело руководство команды приняло нелегкое, но напрашивавшееся решение — расстаться с российским специалистом Владимиром Волчеком, который пришел в "Ригу" еще в середине прошлого сезона.

К следующей игре команду готовит Михаил Конев, выполнявший до этого обязанности ассистента Волчека. Не исключено, что в самое ближайшее время у "Риги" появится новый главный тренер. Недавно вот освободился экс-наставник сборной Латвии Марьян Пахарь. Тем интереснее будет предстоящее 22 апреля столичное дерби между РФШ и "Ригой".