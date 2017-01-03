Остапенко отдала сопернице только три гейма, попутно оформив 5 эйсов и реализовав 6 брейк-пойнтов при четырех двойных. В последний раз в одиночном разряде на турнирах серии WTA Алена одерживала победу в августе прошлого года.

За выход во второй круг Остапенко получила 30 рейтинговых баллов и $3,3 тысячи. Следующей соперницей латвийской теннисистки в Окленде станет хорватка Мирьяна Лючич- Барони (WTA, 79).

ASB Classic-2017. 1-й круг:

Марина Эракович (Новая Зеландия) — Алена Остапенко (Латвия) 1:6, 2:6

36 из 63 = 57% Попадание первой подачи 31 из 48 = 65%

20 из 36 = 56% Выигрыш первой подачи 23 из 31 = 74%

7 из 27 = 26% Выигрыш второй подачи 7 из 17 = 41%

4 Эйсы 5

4 Двойные ошибки 4

18 из 48 = 38% Очки, выигранные на приеме 36 из 63 = 57%

1 из 1 = 100% Реализация брейк-пойнтов 6 из 13 = 46%

45 Все выигранные очки 66

Продолжительность — 1 час 9 минут.

2 января. Окленд. "ASB Теннис Арена". Центральный корт (покрытие — хард).