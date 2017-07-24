На минувшей неделе на турнире серии ATP World Tour 250 в шведском Баштаде Гулбис дошел до второго круга, где не реализовал два матч-бола и уступил россиянину Каренеу Хачанову.

На этой неделе рижанин планирует выступить на турнире "ATP World Tour 250" в Гштааде. Его первым соперником будет "квалифай" — немец Даниэль Брандс (205-й в рейтинге). Их матч состоится 25 июля. В Гштааде Гулбис, как и на предыдущих турнирах, выступает по так называемому "защищенному рейтингу", который дает право заявиться сразу в основную сетку турнира.

Вторая ракетка Латвии Либиетис потерял две позиции и теперь 481-й, а М.Поджус — 711-й (минус 1).

В первой десятке рейтинга измнений не прозошло: лидирует британец Энди Маррей, второй — испанец Рафаэль Надаль, третий — швейцарец Роджер Федерер.

Среди трех чемпионов минувшей недели — Джона Изнера (Ньюпорт), Давида Феррера (Баштад) и Андрея Рублева (Умаг), — самый значительный рейтинговый подъем произвел 19-летний россиянин, прибавивший 25 позиций и впервые вошедший в Топ-50 (47-й). Первой ракеткой России является Карен Хачанов (32-й в мире).

В женском рейтинге Алена Остапенко (12-я) и Анастасия Севастова (17-я) сохранили свои места — для обеих эти позиции явялются личным достижением. На прошлой неделе Остапенко не выступала, а Севастова дошла до четвертьфинала на турнире серии WTA "International" в Бухаресте, где уступила румынке Ане Богдану. В чемпионской гонке Остапенко занимает 7-е место, Севастова — 12-е.

Диана Марцинкевич теперь 335-я (минус 5 мест), 16-летняя Даниэла Висмане — 1228-я.

Лидером рейтинга вторую неделю является чешка Каролина Плишкова. Около 200 очков ей уступает румынка Симона Халеп, тнетье — немк Ангелик Кербер, на 4-е место поднялась испанка Гарбинье Мугуруса.

Рейтинг ATP на 24 июля

1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 7750 очков

2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7465

3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6545

4 (4) Новак Джокович (Сербия) 6325

5 (5) Стэн Вавринка (Швейцария) 6140

6 (6) Марин Чилич (Хорватия) 5075

7 (7) Доминик Тим (Австрия) 4030

8 (8) Кеи Нисикори (Япония) 3740

9 (9) Милош Раонич (Канада) 3310

10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3160…

Рейтинг WTA на 24 июля

1 (1) Каролина Плишкова (Чехия) 6855

2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6670

3 (3) Ангелик Кербер (Германия) 5975

4 (5) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4990

5 (6) Элина Свитолина (Украина) 4935

6 (7) Каролин Возняцки (Дания) 4780

7 (4) Йоханна Конта (Великобритания) 4750

8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4500

9 (9) Винус Уильямс (США) 4457

10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3985…