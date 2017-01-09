Первая ракетка Латвии, которой Севастова стала вскоре после отличного выступления на US Open-2016, не может одержать победы в одиночном разряде с 20 сентября прошлого года. Она неизменно проигрывала на протяжении шести матчей, а последние два — в трех сетах, где имела более чем реальные шансы на победу, однако упускала эти возможности.

Так было и неделю назад на турнире в китайском Шеньчжене, повторилась картина и в Хобарте, где Анастасия, между прочим, получила высокий второй номер посева. Жребий в соперницы Севастовой (WTA, 34) определил на старте американку Шелби Роджерс (WTA, 59).

Первый сет остался за Роджерс (2:6), но следующий Анастасия взяла не менее уверенно — 6:1. В решающем латвийская теннисистка повела 4:2. Казалось, наконец-то безвыигрышной серии придет конец, но не тут-то было. Дальше Севастова проиграла четыре гейма подряд и выбыла из числа участниц одиночного разряда, где считалась по рейтингу одной из фавориток.

В итоге Севастова заработала только один рейтинговый балл и около 2 тысяч долларов в качестве гонорара. В Хобарте, правда, Анастасии еще предстоит участие в парном турнире, где она собирается выступить вместе с теннисисткой из Люксембурга Менди Минеллой.