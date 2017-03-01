У Редлиха-младшего сломан палец. Повреждение оказалось более серьезным, чем предполагалось вначале. В 50 матчах регулярного сезона-2016/17 форвард отметился 16 (9+7) очками и негативным коэффициентом полезности "-14".

Дебютировав на чемпионате мира в составе сборной в 2005 году, М.Редлих с тех пор пропустил только один турнир (в 2013-м). В списке самых результативных игроков в истории национальной команды 32-летний нападающий с 94 (37+57) очками в 187 матчах занимает восьмую строчку.

Под вопросом участие в ЧМ-2017 и капитана сборной Латвии на последних двух подобных турнирах Каспара Даугавиньша, который сломал руку в четвертом матче плей-офф. Даугавиньш выступает за нижегородское "Торпедо".