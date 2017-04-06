Анастасию Севастовю (WTA, 26) и ее сегодняшнюю соперницу Онс Жабер (WTA, 131) пусть и разделяло более сотни позиций в мировом рейтинге, но тунисская теннисистка сумела оказать лиепайчанке серьезнейшее сопротивление. Без четверти почти два часа Севастова провела на корте, но все-таки вырвала победу в двух сетах.

В первом Анастасия уступала 2:5, в девятом гейме отыграла два сетбола и в итоге одержала победу со счетом 7:5. Во втором сете латвийская теннисистка тоже уступала (2:4), опять сумела выровнять положение и в итоге дожала Жабер на тай-брейке, реализовав матчбол с третьего раза — 7:6 (8-6).

Алене Остапенко (WTA, 66) победа над вчерашней сенсацией турнира в Чарльстоне Фанни Штоллар (занимающая в рейтинге WTA только 282 место венгерка обыграла 14-ю ракетку мира Елену Веснину) далась намного легче. В первом сете рижанка справилась за полчаса и отдала всего один гейм, а во втором последовал отказ Штоллар из-за травмы сразу после первого гейма, который она проиграла "под ноль".

За выход в четвертьфинал латвийские теннисистки заработали уже сотне рейтинговых очков и 17,85 тысяч долларов. Следующая соперница Севастовой пока неизвестна — это будет либо чешка Люси Шафаржова, либо немка Лаура Зигемунд (успела уже выбить Винус Уильямс), а вот Остапенко придется играть с намного более серьезным оппонентом — экс-первой ракеткой мира, а ныне 12-м номером рейтинга Каролин Возняцки из Дании.

Volco Car Open-2017 (3-й круг):

Анастасия Севастова (Латвия) — Онс Жабер (Тунис) 7:5, 7:6 (8-6)

61 из 90 = 68% Попадание первой подачи 43 из 78 = 55%

38 из 61 = 62% Выигрыш первой подачи 26 из 43 = 60%

15 из 29 = 52% Выигрыш второй подачи 17 из 35 = 49%

0 Эйсы 4

2 Двойные ошибки 2

35 из 78 = 45% Очки, выигранные на приеме 37 из 90 = 41%

4 из 7 = 57% Реализация брейк-пойнтов 3 из 8 = 38%

88 Все выигранные очки 80

Продолжительность — 1 час 44 минуты.

6 апреля. Чарльстон. ТЦ "Фэмили Серкл". Корт им. Алтеи Гибсон (покрытие — грунт).

Фанни Столлар (Венгрия) — Алена Остапенко (Лавтия) 1:6, 0:1 (Rt)

13 из 27 = 48% Попадание первой подачи 16 из 23 = 70%

7 из 13 = 54% Выигрыш первой подачи 12 из 16 = 75%

4 из 14 = 29% Выигрыш второй подачи 5 из 7 = 71%

2 Эйсы 2

2 Двойные ошибки 0

6 из 23 = 26% Очки, выигранные на приеме 16 из 27 = 59%

0 из 1 = 0% Реализация брейк-пойнтов 3 из 5 = 60%

17 Все выигранные очки 33

Продолжительность — 38 минут.

6 апреля. Чарльстон. ТЦ "Фэмили Серкл". Корт им. Алтеи Гибсон (покрытие — грунт).